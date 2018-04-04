«Тампа» установила рекорд клуба по очкам в регулярном сезоне

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ принимал на домашнем льду «Бостон Брюинз» и одержал крупную победу со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Благодаря этой победе подопечные Джона Купера набрали 110 очков в нынешнем сезоне и установили клубный рекорд по этому показателю, превзойдя достижение сезона-2014/15 (108 очков).
Обзор матча с «Бостоном» можно посмотреть на «Чемпионате».
«Молнии» идут на втором месте в Западной конференции, им остаётся провести ещё два матча до конца «регулярки»-2017/18.
Василевский вышел на 2-е место в истории «Тампы» по победам, опередив Хабибулина