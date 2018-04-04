Бержерон сыграл как вратарь и не дал Кучерову поразить пустые ворота

Форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон в одном из моментов матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:4) помешал отличиться российскому форварду «молний» Никите Кучерову.

Кучеров добивал шайбу в ворота «Брюинз», когда финский голкипер «мишек» Туукка Раск уже не мог помешать ему, но это сумел сделать Бержерон, отразив бросок.

Канадец – четырёхкратный обладатель приза лучшему оборонительному форварду «Селки Трофи», он входил в тройку номинантов в каждом из шести последних сезонов.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».