Игроки «Вегаса» после матча остались на льду, чтобы пожать руку братьям Седин

После окончания матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс» (4:5 Б) болельщики «Кэнакс» устроили овацию форвардам Даниэлю и Хенрику Сединым, недавно объявившим о завершении своих карьер.

Игроки «Вегаса» в полном составе остались на льду, чтобы пожать руки шведским ветеранам, которым осталось провести в НХЛ два матча – последнюю на домашней арене с «Аризоной Койотс», а также в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

Видео также можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».