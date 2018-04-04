Зюзин: такой сценарий с Вестерлундом просматривался ещё летом

Бывший тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин прокомментировал отставку финского тренера Эркки Вестерлунда с поста главного тренера уфимского клуба.

«Не думаю, что у нас в Уфе кто-то удивился отставке финского штаба. Ещё летом такой сценарий просматривался, ведь в Башкирии трудно добиться успеха без привлечения местных специалистов и без внимания к местным традициям. В принципе нельзя говорить о провале Вестерлунда и Ко, выход во второй раунд — результат на троечку, но проблема ещё в том, что не выстрелил ни один молодой хоккеист из системы клуба. И это в Уфе произошло впервые за последние годы.

Местные традиции? «Салават Юлаев» — это достояние всей республики, образно говоря, клуб принадлежит каждому её жителю. И когда ещё летом вокруг Уфы сформировался какой-то единоличный подход, а бывший генеральный менеджер произносил слово «я» едва ли не чаще, чем его произносят, скажем, в сугубо частных клубах – «Челси» или «Краснодаре», многое стало понятно. Такой подход никогда не приносил Башкортостану успеха.

На мой взгляд, в последние недели «Салават» возвращается к традициям и делает эффективные ходы. И решение по финскому штабу соответствует этой политике», — сказал Зюзин «Чемпионату».