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Торторелла — о праздновании гола Панариным: я не понял, какого чёрта происходит?

Торторелла — о праздновании гола Панариным: я не понял, какого чёрта происходит?
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы над «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ) отметил игру нападающего Артемия Панарина.

«Мне понравилось празднование Панарина, хоть я и не понял, какого чёрта происходит? Супермен? Да, можно так сказать. Панарин – это такой игрок, который не переживает по поводу ошибок. Он продолжает играть точно так же, пока не получится.

Когда он только перешёл к нам, меня спрашивали на первой пресс-конференции, что привнесёт Панарин. Это игрок, умеющий переломить ход матча. Это он и привнёс.

Брендон Саад был реально хорошим игроком у нас, но он не обладал таким динамичным стилем игры, который есть у Панарина. Это было нам необходимо», – сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.

Видео гола Панарина также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Полный обзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

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