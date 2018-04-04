Игроки «Виннипега» Лайне и Коннор повторили достижение Кросби и Малкина

Форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:4) забил свой 30-й гол в нынешнем сезоне.

Таким образом, у «Джетс» во втором сезоне подряд есть новичок с 30+ голами. В прошлом им был финский форвард Патрик Лайне, завершивший сезон с 36 голами.

Для одной команды это восьмой подобный случай в истории лиги и первый после «Питтсбург Пингвинз», у которого Сидни Кросби и Евгений Малкин забили 39 и 33 гола в сезонах-2005/06 и 2006/07 соответственно.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».