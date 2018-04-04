Яшин: ЦСКА нужно реализовать минимум 80% моментов, чтобы победить СКА

Двукратный призёр Олимпийских игр Алексей Яшин прокомментировал ход серии между СКА и ЦСКА (2-1 в серии).

«Столичному клубу нужно улучшать игровую дисциплину и реализацию моментов. Видно, что характер у московских «армейцев» есть — они не прекратили играть, когда в третьем матче счёт достиг 1:4. Но СКА не даст им создать много моментов у своих ворот. Для победы в этой серии ЦСКА нужно реализовать минимум 80% своих возможностей в атаке. И не допускать таких глупых удалений, как в третьем периоде последнего матча, когда, проигрывая 2:4 и имея шансы спастись, красно-синие на ровном месте получили шесть минут штрафа — так у СКА не выигрывают.

В первой игре было заметно, что команда Олега Знарка многие эпизоды доигрывает не до конца. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, с перерывом после предыдущей серии с «Локомотивом», когда СКА неделю отдыхал. Бывает, без игровой практики теряется тонус и происходит неконтролируемая потеря концентрации на льду. Уже во втором и третьем матчах эта проблема исчезла, питерцы стали гораздо надежнее действовать в обороне и при реализации моментов у чужих ворот. У них остались отдельные ошибки на заднем фланге, как в эпизоде со вторым голом ЦСКА в последнем матче, а также неважная игра в большинстве. Но в целом сейчас мы видим классический СКА, с которым очень трудно любому сопернику.

Безусловно, полностью оправиться от потери Шалунова и Шумакова, значительную часть сезона игравших на высоком уровне и зачастую в первом звене, очень трудно. И Телегин в звене с Сергеем Андроновым уже не первый сезон играет важную роль. Конечно, ЦСКА со своей широкой обоймой может играть и без них, но в столь важном противостоянии лучше иметь полный комплект игроков.

В случае победы СКА в четвертом матче ЦСКА окажется в очень непростом положении. Но хоронить заранее команду Никитина нельзя. У его коллектива явно есть характер и возможность навязать сопернику свою волю. Уверен, ЦСКА будет биться до конца», — цитируют Яшина «Известия».