Дотянет ли Овечкин до отметки в 50 голов за сезон?

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги вступил в заключительную фазу. Каждой из команд, кроме «Флориды Пантерз» и «Бостон Брюинз», осталось провести по два матча до завершения чемпионата. Зачёт снайперов возглавляет российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 46 шайб в 80 играх.

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Дотянет ли Овечкин до отметки в 50 голов за сезон?».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

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