Задоров: «Колорадо» испытывает давление, но за это мы и любим хоккей

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился ожиданием от концовки регулярного сезона. «Лавины» идут на восьмом месте на Западе, отчаянно борясь с «Сент-Луис Блюз» за попадание в плей-офф.

«Невероятный сезон. Команда сплотилась, мы стали семьей. У нас в команде 25 братьев. Мы выходим на матч, играем и получаем удовольствие, бьёмся друг за друга, помогаем партнёру. Такой хоккей не может не радовать. Конечно, есть определённое давление, но это хоккей. За это мы его и любим, нам нравится конкуренция», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.