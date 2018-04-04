Торесен: обычно СКА играет с ЦСКА семь матчей, так что жду долгое противостояние

Нападающий СКА Патрик Торесен поделился ожиданиями от продолжения финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции с ЦСКА (2-1 в серии). Четвёртый матч состоится сегодня, 4 апреля, начало — в 19:30 мск.

«У нас по традиции семь игр в серии — думаю, что это будет ещё сложное и долгое противостояние. Но я верю, что мы будем играть в наш лучший хоккей, чтобы выиграть оставшиеся матчи. Далеко вперёд заглядывать не стоит — ко всем играм мы готовимся с полной ответственностью и думаем только о каждой следующей встрече», — цитируют Торесена «Известия».