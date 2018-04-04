Московское «Динамо» начнёт следующий сезон КХЛ на новой арене в Петровском парке

Московское «Динамо» в следующем сезоне КХЛ будет играть на ледовой арене имени Аркадия Чернышёва, которая является частью стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке, сообщается в пресс-релизе проекта «ВТБ Арена парк».

В соответствии с регламентом КХЛ трансформация ледовой площадки на новой арене предусмотрена в трёх вариантах: европейском — 60х30 м, среднем — 60х28 м и канадском — 60х26 м. Таким образом, эта арена может стать первой в Москве, где будут проводиться матчи КХЛ на площадке «канадских» размеров. Ранее такие игры проводились только в Тольятти, Владивостоке и Хабаровске.

Отмечается, что на арене уже завершены основные работы, связанные с производством технологической плиты ледового поля, вмонтированы закладные элементы для установки бортовой системы хоккейной площадки. Сейчас осуществляются подготовительные мероприятия для работ по монтажу телескопических трибун и другого специального оборудования.

Стадион в Петровском парке Москвы был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Ранее сообщалось, что весь спортивный объект в Петровском парке, включающий в себя стадион, будет введён в эксплуатацию весной 2018 года.