Дуайер: в восторге от того, что вернусь в минское «Динамо» в следующем сезоне

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер в своём «твиттере» позитивно прокомментировал продление контракта с клубом.

«В восторге от того, что вернусь в минское «Динамо» в следующем сезоне. Отличный город. Отличные фанаты», — написал в своём микроблоге 40-летний специалист.

Канадец возглавил минский клуб в июне 2017 года. В сезоне-2017/18 «Динамо» под руководством Дуайера не сумело выйти в плей-офф, завершив сезон на 10-м месте в Западной конференции КХЛ. Тем не менее контракт с тренером был продлён.