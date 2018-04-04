«Бостон» потерял защитника Карло до конца сезона

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло, получивший травму во встрече с «Флоридой Пантерз», выбыл до конца сезона.

У 21-летнего игрока обороны диагностирован перелом левой лодыжки. Срок восстановления составит от трёх до четырёх месяцев, сообщается на официальном сайте «Брюинз».

Карло пропустит второй плей-офф подряд. В прошлом сезоне он не смог сыграть в решающих матчах сезона из-за сотрясения. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Брэндон провёл 76 матчей, в которых записал на свой счёт 6 (0+6) очков при показателе полезности «+10» и 45 минутах штрафа.

Посмотреть видео можно также в «Твиттере».