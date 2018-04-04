Ялонен — о Толванене: Ээли – один из парней, способных набирать много очков

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от работы с нападающим Ээли Толваненом и высказал мнение о том, стоит ли молодым финским хоккеистам ехать в КХЛ.

«Эли – один из тех парней, которые умеют забивать, способны набирать много очков. Очень важный игрок. Станет ли его выступление примером для молодых финнов в Северной Америке – мол, нужно ехать в КХЛ? КХЛ – хорошее место для молодых ребят. Но вы должны быть одними из лучших в вашей возрастной группе, уровень хоккея здесь высокий, вы должны быть такими, же как Эли. Думаю, что каждый год находятся один-два игрока, выступающие в юниорских лигах, кто мог бы быть успешным в КХЛ», – приводит слова финского специалиста официальный сайт КХЛ.

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В конце марта 18-летний нападающий подписал контракт на три года с клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Финский форвард дебютировал в КХЛ в этом сезоне в составе «Йокерита» и в 49 матчах регулярного чемпионата набрал 36 (19+17) очков. В 11 матчах плей-офф Толванен забил шесть голов и сделал одну передачу.