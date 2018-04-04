Ялонен: если Знарок или я возглавим «Ладу», не думаю, что мы поборемся за кубок

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен рассказал об итогах сезона для «Йокерита» и поделился мнением о специфике работы в клубе и национальной команде. Специалист возглавлял «Йокерит» на протяжении двух сезонов и по окончании этого чемпионата покинул клуб ради работы в сборной Финляндии.

«Мы верили в победу над ЦСКА, хорошо бились. Но не хватило удачи, а это важная часть. Вообще, чтобы победить ЦСКА или СКА, у вас должно быть больше удачи. Я не могу сказать, что мы не были удачливы в целом, но этого не хватало. Нам повезло в пятом матче серии, самом длинном в истории лиги. ЦСКА контролировал игру, однако в пятом овертайме мы забросили шайбу.

«Йокерит» и сборная – две главные команды Финляндии. Я хорошо работаю и там и там, хотя справиться сложно. Не так много тренеров в мире могут поработать и в клубе, и в сборной. И российским клубам проще побеждать в КХЛ. Хотя если Олег Знарок или я возглавим, например, «Ладу», то я не думаю, что мы сможем побороться за кубок Гагарина… А в сборной всегда больше шансов на успех, короткий турнир, и все команды примерно равны», – приводит слова Ялонена официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне «Йокерит» под руководством Юкки стал третьим по итогам регулярного чемпионата, а в полуфинале Западной конференции потерпел поражение от ЦСКА со счётом 2-4 в серии.