Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи Турнира четырёх наций

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Валерием Брагиным по итогам недельного сбора в Новогорске определился с составом на Турнир четырёх наций (Годонин, Чехия, 6-8 апреля). Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

В Чехию отправятся 23 хоккеиста:

Вратари: Данил Тарасов («Толпар»), Кирилл Устименко («Динамо» Спб).

Защитники: Вениамин Баранов, («Динамо» Спб), Артём Волков, Аким Тришин (оба – МХК «Спартак»), Богдан Денисевич («Мамонты Югры»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Стальные Лисы»), Вадим Шепелев («Чайка»), Глеб Шутов («Омские Ястребы»).

Нападающие: Артём Галимов («Барс»), Герман Грачёв («Алмаз»), Евгений Каницкий («Кузнецкие Медведи»), Максим Марушев («Ирбис»), Михаил Бицадзе, Иван Муранов (оба — МХК «Динамо», Москва), Александр Оськин, («Толпар»), Степан Старков («Сочи»), Егор Филин («Красная Армия»), Михаил Шалагин (МХК «Спартак»), Никита Шашков («Сибирские Снайперы»), Павел Шэн, Александр Яремчук (оба – «Мамонты Югры»).

Таким образом, расположение команды покинули вратарь Шамиль Шмаков («Сибирские Снайперы»), защитники — Иван Васин («Динамо» Спб), Семён Переляев («Ладья»), нападающие — Даниил Скориков («Толпар»), Максим Мельников («Омские Ястребы»).

Первый матч на турнире сборная России проведёт против команды Финляндии 6 апреля. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.