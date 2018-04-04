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Шумаков и Жарков вернулись в состав ЦСКА на четвёртый матч со СКА

Шумаков и Жарков вернулись в состав ЦСКА на четвёртый матч со СКА
Хоккей / КХЛ, плей-офф

ЦСКА назвал состав на четвёртый матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу петербуржцев.

Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Робинсон, Ничушкин – Андронов – Петров;
Нестеров – Марченко, Григоренко – Попов – Капризов;
Науменков – Пашнин, Шумаков – Скотт – Жарков.
Сергеев, Попугаев Н.; Кузьменко – Светлаков – Любимов.

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Прогнозы на четвёртые матчи серий финалов конференций.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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