СКА не внёс изменений в состав на четвёртый матч серии с ЦСКА

СКА назвал состав на четвёртый матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу петербуржцев.
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Плотников;
Яковлев — Зуб, Широков — Коскиранта — Барабанов;
Рыков, Тихонов — Каблуков — Кетов.
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Прогнозы на четвёртые матчи серий финалов конференций.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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