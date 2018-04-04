«Детройт» отправил Евгения Свечникова в АХЛ

«Детройт Ред Уингз» отправил в фарм-клуб АХЛ «Гранд-Рапидс Гриффис» российского нападающего Евгения Свечникова, о чём сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Свечников провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт 4 (2+2) результативных балла при восьми минутах штрафа и показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате АХЛ российский форвард принял участие в 52 встречах. Там он набрал 22 (7+15) очка при показателе полезности «-4» и 56 минутах штрафного времени.

Евгений перешёл в «Детройт Ред Уингз» в 2015 году, с ним подписан трёхлетний контракт.