В Абу-Даби открылся первый хоккейный турнир арабских стран

3 апреля в Абу-Даби (ОАЭ) стартовал турнир по хоккею с шайбой на Кубок арабских чемпионов. В этом соревновании принимают участие сборные Алжира, Египта, Ливана, Туниса, Объединённых Арабских Эмиратов и Марокко. Только последняя команда официально признана Международной федерацией хоккея (IIHF).

Для остальных турнир является шансом продемонстрировать успехи в запущенных хоккейных национальных программах. В ОАЭ нет ни одного полноразмерного хоккейного катка с натуральным ледовым покрытием. Матчи соревнования проводятся на искусственном льду.