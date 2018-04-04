Будро: «Миннесота» ни разу за сезон не попадала в глубокую яму

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро поделился мнением об успехе команды, которая обеспечила себе место в плей-офф НХЛ.



«Думаю, что у нас конкурентоспособная команда. На данный момент наша самая длительная серия поражений составила три матча, что произошло один раз, а после этого мы ни разу не проигрывали более двух раз подряд. В общем, мы ни разу за сезон не попадали в глубокую яму, хотя в то же время не выдавали и длительных победных серий. Мы играли примерно на одном уровне большую часть сезона», — приводит слова Будро официальный сайт НХЛ.

Выход в плей-офф для «Миннесоты» стал шестым подряд. В прошлом году команда уступила «Сент-Луис Блюз» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли (1-4).