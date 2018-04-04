Щербак выбыл из строя до конца сезона из-за сотрясения мозга

Российский нападающий «Монреаля Канадиенс» Никита Щербак досрочно завершил нынешний сезон из-за серьёзной травмы.
Щербак получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:5). Никита не сыграет в двух оставшихся матчах сезона за «Монреаль», который находится на 14-м месте в Восточной конференции НХЛ и не вышел в плей-офф, информирует Sportsnet.
В нынешнем сезоне 22-летний Щербак принял участие в 26 встречах за «Канадиенс». Никита записал на свой счёт 6 (4+2) очков при показателе полезности «-5» и восьми минутах штрафа. За фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ Щербак провёл также 26 матчей. В «Лаваль Рокет» он набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «-2» и 20 минутах штрафного времени.
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