ЦСКА — СКА: в первом периоде хозяева выиграли в четыре раза больше вбрасываний

Завершился первый период четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА. В стартовом игровом отрезке команды не забросили шайб — 0:0.

ЦСКА в первом периоде выиграл восемь вбрасываний, в то время как гости оказались сильнее на «точке» лишь дважды. По броскам в створ небольшой перевес оказался на стороне хозяев — 7-5. По блокированным броскам у команд паритет — 5-5. По силовым приёмам впереди оказались гости, которые произвели шесть хитов против четырёх.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.