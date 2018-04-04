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Дамба — о Стаале: он был прекрасным лидером с первого дня в «Миннесоте»

Дамба — о Стаале: он был прекрасным лидером с первого дня в «Миннесоте»
Хоккей / НХЛ

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба позитивно высказался об игре в нынешнем сезоне лидера команды по результативности — Эрика Стаала.

«Он был прекрасным лидером с первого дня в команде. Он усердно работает каждый день, и это чувствуется в раздевалке. Всем пришлось сделать шаг вперед и соответствовать стандартам, которые он задал», — сказал Дамба.

33-летний нападающий стал лидером «Миннесоты» по результативности, набрав 74 (40+34) результативных балла. Также Стаал является лидером «Уайлд» по числу голов в большинстве (11). В январе Эрик поучаствовал в «Матче звёзд» НХЛ.

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