ЦСКА — СКА: Ковальчук подрался с Пашниным

В конце второго периода матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА (0:1) случилась драка, в которой приняли участие Илья Ковальчук и Михаил Пашнин.

Эпизод начался с того, что Пашнин у борта жёстко сыграл против Патрика Торесена. После этого Ковальчук набросился на Михаила, оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за грубость. Фан-сектор ЦСКА отреагировал на действия соперника кричалкой «Ковальчук — свинья!».

Видео драки также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.