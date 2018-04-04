ЦСКА на домашнем льду переиграл СКА и сравнял счёт в серии — 2-2

Завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции, в котором ЦСКА одержал волевую победу над СКА со счётом 2:1. Это позволило подопечным Игоря Никитина сравнять счёт в серии — 2-2.

СКА открыл счёт во втором периоде благодаря точному броску Вячеслава Войнова. Тем не менее ЦСКА в начале третьего периода за две минуты сумел оформить две шайбы в ворота Микко Коскинена. Отличились Мэт Робинсон и Валерий Ничушкин.

Следующий матч серии — 6 апреля в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.