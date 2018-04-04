Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ, плей-офф /

ЦСКА на домашнем льду переиграл СКА и сравнял счёт в серии — 2-2

Фото: Александр Сафонов. «Чемпионат»
ЦСКА на домашнем льду переиграл СКА и сравнял счёт в серии — 2-2
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Завершился четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции, в котором ЦСКА одержал волевую победу над СКА со счётом 2:1. Это позволило подопечным Игоря Никитина сравнять счёт в серии — 2-2.

СКА открыл счёт во втором периоде благодаря точному броску Вячеслава Войнова. Тем не менее ЦСКА в начале третьего периода за две минуты сумел оформить две шайбы в ворота Микко Коскинена. Отличились Мэт Робинсон и Валерий Ничушкин.

Следующий матч серии — 6 апреля в Санкт-Петербурге.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
04 апреля 2018, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
0:0, 0:1, 2:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Войнов (Херсли, Шипачёв) – 33:30 (5x4), 1:1 – Робинсон (Григоренко, Попов) – 40:37 (4x4), 2:1 – Ничушкин (Андронов) – 42:54 (5x5)

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент