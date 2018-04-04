ЦСКА почти в два раза превзошёл СКА по заблокированным броскам

В завершившемся четвёртом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции, в котором ЦСКА одержал волевую победу над СКА со счётом 2:1, хозяева заблокировали почти в два раза бросков больше, нежели соперник: 21-11.

По броскам в створ тоже впереди оказались подопечные Игоря Никитина: 27-20. На вбрасываниях сильнее выглядел СКА: 39-27.

Эта победа позволила московским «армейцам» сравнять счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт 6-го апреля в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.