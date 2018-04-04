Широков: содержание игры сегодня было не очень хорошим, будем злее

Нападающий СКА Сергей Широков прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:2 в четвёртом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 2-2.

«Готовимся к пятом матчу, всё самое интересное только начинается. Надо сделать правильные выводы, счёт ничейный. Кто выиграет два матча, то и пройдёт дальше. Содержание игры сегодня было не очень хорошим, будем злее. Игра была равная, потом мы забили, наш неудачный отрезок в начале третьего периода решил исход матча. Где-то не доработали, паники нет», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.