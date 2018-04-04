Никитин: тяжёлый матч, ЦСКА в каких-то моментах повезло

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи финала Западной конференции КХЛ со СКА (2:1, 2-2 в серии).

«Тяжёлый матч. Нам в каких-то моментах повезло. Реализовали, сражались. Вернувшиеся в состав Шумаков и Жарков сделали всё что могли. Им было непросто, соперник непростой. Остальным показали, что в хоккее характер тоже очень важен. Не сомневался, ставить ли Сорокина в ворота с первых минут», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.