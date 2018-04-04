Гавриков: проспали начало третьего периода, в серии для СКА всё началось с нуля

Защитник СКА Владислав Гавриков подвёл итоги четвёртого матча финальной серии Запада с ЦСКА, в котором его команда уступила со счётом 1:2.

«Проспали, провалили начало третьего периода, пропустили два быстрых гола. Дальше старались забить, но не получилось. Будем готовиться дальше. Весь третий период старались забить, у нас были моменты, но их надо реализовывать. Счёт в серии 2–2, всё началось с нуля. ЦСКА забил два быстрых гола, а затем они отошли в оборону и начали играть по счёту. Посмотрим видео, разберём ошибки и сделаем выводы. В пятом матче мы должны во всём понемногу прибавить. Надо искать шансы и создавать моменты», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.