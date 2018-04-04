Овечкин может пропустить игру с «Нэшвиллом» из-за повреждения

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку в среду, поскольку ему был предоставлен отдых. Его участие в матче с «Нэшвилл Предаторз» в четверг под вопросом.

Во встрече с «Сент-Луис Блюз» (4:2) Овечкин, с 46 голами лидирующий в НХЛ, получил небольшое повреждение в первом периоде после падения у борта. 32-летний форвард смог завершить встречу, а за полторы минуты до конца игры поразил пустые ворота. Однако в среду «Кэпиталз» освободил его от тренировки в целях предосторожности, сообщает официальный сайт НХЛ.

«Это вопрос нескольких дней. Вы все видели, как он врезался в борт, так что ему просто предоставлен отдых. Сегодня он был на льду раньше остальных, а от тренировки мы его освободили. Посмотрим, что будет в четверг», — сказал тренер «Вашингтона» Барри Тротц.

Овечкин лидирует в споре за «Морис Ришар Трофи», который достаётся лучшему снайперу НХЛ. Он может в восьмой раз за 13 лет в НХЛ достичь отметки в 50 голов. Только Уэйну Гретцки и Майку Босси удавалось более семи раз забросить 50 шайб в чемпионате.