Девять наставников в НХЛ могут лишиться работы в межсезонье

Сразу девять главных тренеров команд НХЛ могут быть уволены в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

В список тех, кто может лишиться своего поста, входят Барри Тротц («Вашингтон Кэпиталз»), Билл Питерс («Каролина Харрикейнз»), Джефф Блэшилл («Детройт Ред Уингз»), Ален Виньо («Нью-Йорк Рейнджерс»), Даг Уэйт («Нью-Йорк Айлендерс»), Глен Галуцен («Калгари Флэймз»), Тодд Маклеллан («Эдмонтон Ойлерз») и Ги Буше («Оттава Сенаторз»).

Нынешний регулярный чемпионат НХЛ обошёлся без тренерских отставок, это случилось впервые за 50 лет.