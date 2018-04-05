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Гол Дзингела принёс победу «Оттаве» над «Баффало»

Гол Дзингела принёс победу «Оттаве» над «Баффало»
Хоккей / НХЛ

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» переиграл «Баффало Сэйбрз». Матч состоялся в Баффало в «КиБэнк-центре» и завершился победой гостей – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

В составе «Оттавы» победную шайбу в начале второго периода записал на свой счёт Райан Дзингел. Голом в пустые ворота и результативной передачей при показателе «+3» отметился форвард Александр Барроуз. Голкипер «Сенаторз» Крэйг Андерсон отразил 32 броска из 34. В составе «Баффало» заброшенные шайбы на счету Райана О'Райлли и Кайла Окпосо.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2018, четверг. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 4
1:2, 1:1, 0:1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – О'Райлли (Уилсон, Райнхарт) – 00:30 (5x5), 1:1 – Маккормик (Боровецки, Барроуз) – 02:56 (5x5), 1:2 – Дюшейн – 06:10 (5x5), 1:3 – Дзингел (Хлапик, Воланин) – 23:21 (5x5), 2:3 – Окпосо (Миттельштадт, Родригес) – 36:41 (5x5), 2:4 – Барроуз (Дзингел) – 59:21 (en)
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