Владимир Тарасенко в игре с «Чикаго» набрал 350-е очко в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» уступил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Сент Луисе в «Скоттрэйд-центре» и завершилась победой гостей – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал голевую передачу. Всего в нынешнем сезоне в активе форварда стало 67 (33+34) очков в 78 матчах. За карьеру в лиге Тарасенко набрал 350 (178+172) очков в 419 матчах.

Видео гола Тарасенко также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.