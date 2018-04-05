«Спартак» заключил новый контракт с Евгением Куликом

«Спартак» заключил новый контракт с защитником Евгением Куликом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Сезон-2017/18 стал для 24-летнего защитника пятым в системе московского клуба, он принял участие в 48 матчах, в которых набрал 13 (1+12) очков при показателе полезности «+3».

Помимо «Спартака» в КХЛ Кулик выступал в «Авангарде» и «Югре». В общей сложности он провёл 242 матча, в которых забросил 9 шайб и сделал 32 голевые передачи.

Защитник является обладателем кубка Харламова в составе МХК «Спартак.