Шафигуллин: Назаров учит цепляться за каждый шанс, не терять ни одной тренировки

Нападающий «Нефтехимика» и МХК «Реактор» Булат Шафигуллин рассказал о ходе полуфинальной серии в МХЛ с «Локо» (0-2 в серии) и работе с главным тренером «Нефтехимика» Андреем Назаровым.

«Серия с «Локо»? Первые два клуба нашей конференции прошли на одном дыхании, с Ярославлем после двух гостевых встреч действительно дали сопернику фору 0-2. Но мы не отчаиваемся — впереди два матча в Нижнекамске, за нами родные трибуны. Руководство настраивает.

Знаете, всем нашим хоккеистам очень хочется привезти в Нижнекамск кубок Харламова, ведь именно у нас в городе скоро пройдёт Матч звёзд МХЛ. Тренерский штаб «Реактора» детально объясняет, где были ошибки, в чём необходимо добавлять. Обязаны добавить! Будем воевать до последнего патрона. В этой ситуации очень ждём поддержки наших болельщиков, ведь Нижнекамск — не менее хоккейный город, чем Ярославль.

Сезон в главной команде? У «Нефтехимика» был рекордный по набранным очкам регулярный чемпионат, а вот в плей-офф не всё получилось. Но мне ещё рано судить о своей игре, делаю в КХЛ только самые первые шаги. Тренеры объясняют, в чём прибавлять и куда расти.

Вообще же, в нашем возрасте особые раздражители все. Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров учит цепляться за каждый шанс, не терять ни одной тренировки и ни одного матча. Тем более в Москве, где особое давление.

Об отпуске никаких мыслей, надо бороться за Кубок Харламова. Тренеры «Нефтехимика» предупредили нас об июньском старте специального молодёжного лагеря, с высокими нагрузками. И это здорово: в 18 лет нужно не отдыхать, а работать», — цитирует игрока Russia-Hockey.