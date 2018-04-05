«Северсталь» заключила новый контракт со Станиславом Калашниковым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне он принял участие в 46 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «0».

Помимо «Северстали» 26-летний хоккеист выступал в КХЛ за «Авангард», «Нефтехимик», «Югру», новокузнецкий «Металлург» и «Торпедо». В общей сложности он сыграл 206 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности «-35».