Как завершится четвёртый матч между «Трактором» и «Ак Барсом»?

Сегодня, 5 апреля, в Челябинске будет сыгран четвёртый матч финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Трактором» и «Ак Барсом». Счёт в серии 3-0 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто одержит победу в четвёртом матче серии «Трактор» – «Ак Барс»?». Начало встречи − в 17:00 мск.

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.