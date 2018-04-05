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Как завершится четвёртый матч между «Трактором» и «Ак Барсом»?

Как завершится четвёртый матч между «Трактором» и «Ак Барсом»?
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Сегодня, 5 апреля, в Челябинске будет сыгран четвёртый матч финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Трактором» и «Ак Барсом». Счёт в серии 3-0 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто одержит победу в четвёртом матче серии «Трактор» – «Ак Барс»?». Начало встречи − в 17:00 мск.

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

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Прогнозы на четвёртые матчи серий финалов конференций.
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