«Амур» заключил новый контракт с Никитой Камаловым

«Амур» заключил новый контракт с защитником Никитой Камаловым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний (КХЛ/ВХЛ) характер и рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Камалов провёл шесть матчей за хабаровский клуб, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-4».

Помимо «Амура» защитник выступал в КХЛ за новокузнецкий «Металлург». В общей сложности он сыграл 123 матча, в которых забросил 6 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-26».