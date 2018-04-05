Итоги дня в АХЛ: дебют Глотова и Чеховича, Толчинский забил впервые за 6 игр

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Нападающий Иван Чехович забросил первую шайбу в карьере в дебютном матче в лиге. Сергей Толчинский прервал шестиматчевую безголевую серию, а Василий Глотов дебютировал в лиге. Денис Гурьянов прервал четырёхматчевую серию без очков.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Глотов (н)
|«Рочестер»
|0+0
|0
|1
|0
|Коростелёв (н)
|«Лаваль»
|0+0
|2
|0
|0
|Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|0+0
|2
|1
|0
|Фазлеев (н)
|«Лихай Уэлли»
|0+0
|0
|0
|0
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|1+1
|0
|2
|+3
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0+1
|0
|3
|+1
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0+0
|0
|0
|-1
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|1+0
|0
|1
|+1
|Чехович (н)
|«Сан-Хосе»
|1+0
|0
|2
|+2
Форвард «Сан-Хосе» Иван Чехович забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ