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Итоги дня в АХЛ: дебют Глотова и Чеховича, Толчинский забил впервые за 6 игр

Итоги дня в АХЛ: дебют Глотова и Чеховича, Толчинский забил впервые за 6 игр
Хоккей / Прочие

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Нападающий Иван Чехович забросил первую шайбу в карьере в дебютном матче в лиге. Сергей Толчинский прервал шестиматчевую безголевую серию, а Василий Глотов дебютировал в лиге. Денис Гурьянов прервал четырёхматчевую серию без очков.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-
Глотов (н)«Рочестер»0+0010
Коростелёв (н)«Лаваль»0+0200
Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»0+0210
Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»0+0000
Толчинский (н)«Шарлотт»1+102+3
Тренин (н)«Милуоки»0+103+1
Костин (н)«Сан-Антонио»0+000-1
Гурьянов (н)«Техас»1+001+1
Чехович (н)«Сан-Хосе»1+002+2
Форвард «Сан-Хосе» Иван Чехович забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ
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