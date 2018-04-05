Итоги дня в АХЛ: дебют Глотова и Чеховича, Толчинский забил впервые за 6 игр

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Нападающий Иван Чехович забросил первую шайбу в карьере в дебютном матче в лиге. Сергей Толчинский прервал шестиматчевую безголевую серию, а Василий Глотов дебютировал в лиге. Денис Гурьянов прервал четырёхматчевую серию без очков.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Глотов (н) «Рочестер» 0+0 0 1 0 Коростелёв (н) «Лаваль» 0+0 2 0 0 Воробьёв (н) «Лихай Уэлли» 0+0 2 1 0 Фазлеев (н) «Лихай Уэлли» 0+0 0 0 0 Толчинский (н) «Шарлотт» 1+1 0 2 +3 Тренин (н) «Милуоки» 0+1 0 3 +1 Костин (н) «Сан-Антонио» 0+0 0 0 -1 Гурьянов (н) «Техас» 1+0 0 1 +1 Чехович (н) «Сан-Хосе» 1+0 0 2 +2