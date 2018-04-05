«Северсталь» заключила новый контракт с Сергеем Монаховым

«Северсталь» заключила новый контракт с нападающим Сергеем Монаховым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон стал для Сергея уже пятым в форме «Северстали». За это время он провёл 220 матчей, набрав 43 (24+19) очка при показателе полезности «-7».

Помимо клуба из Череповца Монахов выступал в КХЛ за СКА. В общей сложности он сыграл 257 матчей, в которых забросил 29 шайб и сделал 23 голевые передачи при показателе полезности «-4» и 44 штрафных минутах.