Плющев: Пашнину нужно было давать большой штраф, Ковальчук такого не прощает

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал победу ЦСКА над СКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции (2:1, 2-2 в серии), акцентировав внимание на эпизоде, произошедшем в конце второго периода, когда Илья Ковальчук заступился за Патрика Торесена, который был атакован Михаилом Пашниным.

«Я думаю, что Илья Ковальчук сейчас больше работает на партнёров. Это правильно. У него есть моменты для гола, не всё использовал, что мог, но в любом случае Ковальчук приносит большую пользу для команды, для звена. Поэтому ему тренеры доверяют, Илья в нормальной форме. Да, пока без ярких голов. Но что сделать? Впереди ещё есть матчи.

В эпизоде с его дракой с Пашниным я немного не понял судей. Пашнин атаковал игрока, не владеющего шайбой. Причём практически нанёс ему травму, тот влетел в борт. Михаил должен был получать очень большой штраф. Ковальчук таких вещей не прощает. Тем более что Торесен — не мальчик, который может встать. Это опытный игрок. Илья видел, что партнёр получил травму, не в состоянии встать и постоять за себя. Ковальчук заступился, хотел наказать обидчика. Думаю, что там судьи опять не разобрались. Пашнин сбросил перчатки, а Ковальчук – нет. Поэтому у Михаила как минимум должна была быть «десятка» автоматом.

Четвёртая игра получилась не очень яркой, вялотекущей. Провал был на протяжении трёх-пяти минут. Чисто психологически сложно себя перестраивать, хотя «армейцы» с Невы имели возможностей чуть больше, чем москвичи. Посмотрим, чем больше будет длиться эта серия, тем интереснее. Финал будет менее интересным, чем полуфинал», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.