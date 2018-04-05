OHL: Дмитрий Соколов продлил результативную серию до 23 матчей

Нападающий клуба молодёжной лиги Онтарио «Бэрри Колтс» Дмитрий Соколов отметился голом и результативной передачей в матче второго раунда плей-офф с «Кингстоном» (6:5).

Российский хоккеист в этом плей-офф набрал 12 (6+6) очков в семи играх. С учётом регулярного чемпионата Дмитрий набирает очки в 23 матчах кряду, в последний раз Соколов завершил игру без баллов 9 февраля 2018 года.

Дмитрий Соколов

Родился 14 апреля 1998 года в Омске.



Является воспитанником «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков.

В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав 9 (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав 5 (2+3) очков в пяти играх.



С сезона-2015/16 выступал в Родился 14 апреля 1998 года в Омске.Является воспитанником «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков.В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрав 9 (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав 5 (2+3) очков в пяти играх.С сезона-2015/16 выступал в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором – 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл две игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. По ходу сезона-2017/18 пополнил состав «Бэрри Колтс». В 64 матчах регулярного чемпионата на его счету 96 (50+46) очков, в шести матчах плей-офф он набрал 12 (6+6) очков.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте лиги.