«Северсталь» заключила новый контракт с Александром Щербиной

«Северсталь» заключила новый контракт с нападающим Александром Щербиной, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В прошедшем чемпионате Александр провёл за череповецкий клуб 41 матч, набрав 6 (4+2) очков при показателе полезности «-1» и 33 минутах штрафа.

Помимо «Северстали» Щербина выступал в КХЛ за СКА, «Витязь» и ХК «Сочи». В общей сложности он провёл 152 матча, в которых забросил 10 шайб и сделал 12 результативных передач при показателе полезности «-18» и 109 штрафных минутах.

Ранее клуб объявил о заключении соглашений с защитником Станиславом Калашниковым и форвардом Сергеем Монаховым.