Сток: организм Овечкина не выдержит ещё 10 сезонов в НХЛ, его тело износится

Бывший хоккеист НХЛ, эксперт CBC Пи-Джей Сток прокомментировал успехи капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном сезоне-2017/18.

«Я вам так скажу — Овечкин никогда не завоюет «Селки Трофи» (Приз лучшему форварду оборонительного плана. — Прим. «Чемпионата»). Он не будет идеально играть в защите. Но есть хоккеисты такого типа, как вот Владимир Тарасенко — прирождённый снайпер с прекрасным броском. Один из лучших в своём амплуа. А знаете, в чём их различие? Овечкин забил большинство своих голов, когда стоял в левом кругу вбрасывания, получал шайбу и наносил идеальный щелчок. Александр великолепно не начинает, но завершает моменты.

Овечкин — лучший снайпер НХЛ и доказывает это из года в год. Невероятно одарённый игрок. Находит способ забить, тогда как партнёры находят способ отдать ему пас. Он уже собрал кучу индивидуальных призов. Может быть, однажды завоюет кубок Стэнли, хотя это крайне сложно для «Вашингтона». Но мы и дальше будем видеть, как Ови забивает и забивает со своей точки.

Не знаю, я бы в большинстве бросал все силы на то, чтобы закрыть его щелчок. Да, так делают в плей-офф, когда нейтрализуют Овечкина. В регулярном чемпионате получается не всегда. Но ценность Александра не только в том, что у него убойный бросок. Он ещё физически сильный и умеет создать себе пространство. Он идёт туда, где могут пихнуть или ударить. Он сам любит проводить хиты.

Но думаю, Овечкин не забьёт 895 голов за карьеру и не побьёт рекорда Уэйна Гретцки. Не верю, что его организм выдержит ещё 10 сезонов в НХЛ. Он очень большой и играет в слишком силовой хоккей. Просто тело износится. Да, останутся щелчок и эта фирменная точка в левом кругу вбрасывания. Но вы увидите, как с годами будет падать его результативность», — цитирует Стока официальный сайт НХЛ.