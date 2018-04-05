«Северсталь» объявила о заключении контракта с Валерием Васильевым

«Северсталь» объявила о заключении нового контракта с защитником Валерием Васильевым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

В сезоне-2017/2018 Васильев сыграл 43 матча «регулярки», в которых набрал 16 (7+9) очков при показателе полезности "-2".

Помимо «Северстали» 23-летний хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ в составе «Спартака», «Авангарда», «Торпедо» и «Автомобилиста». В общей сложности он сыграл 161 матч, забросил девять шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «-9».