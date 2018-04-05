Тренер «Баффало» — о последнем месте в НХЛ: мы хорошая команда, верю в систему

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли прокомментировал тот факт, что «клинки» в третий раз за последние пять сезонов заняли последнее место в регулярном чемпионате. Благодаря этому у «Сэйбрз» лучшие шансы (18,5%) на победу в драфт-лотерее, которая состоится 28 апреля.



«Я верю в нашу систему, в нашу структуру. У нас хорошая хоккейная команда, мы играем честно. Однако место отражает то, где мы находимся как коллектив. Будем честными, нам предстоит проделать длинный путь», — приводит слова Хаусли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Баффало» завершил сезон на последнем месте в НХЛ и стал фаворитом драфт-лотереи