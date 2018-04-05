Павел Бучневич планирует приехать на ЧМ-2018

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич планирует приехать на чемпионат мира — 2018, сообщил агент хоккеиста Владимир Зоркин. Напомним, «Рейнджерс» потеряли шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.



«Бучневич планирует поехать на чемпионат мира, я разговаривал с ним позавчера. В сферу интересов сборной он попадает», — приводит слова агента ТАСС.



22-летний Бучневич принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, набрав 43 (14+29) очка при показателе полезности "-3" и 20 минутах штрафного времени.

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