Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на ЧМ-2018.
«В хоккее сегодня объективно заработок во главе угла. Кто из наших легионеров блещет в КХЛ? Отборочный олимпийский цикл уступили словенцам. У них звезда одна из НХЛ и три с опытом в этой лиге. Копитар — лучший бомбардир своей команды.
Я переживаю за выступление нашей сборной на предстоящем чемпионате мира. Не хочу проводить аналогии с выступлением „молодёжки“, которая поехала в США и проиграла всё, что можно и нельзя, но тревога есть. Опять же — есть люди, которые отвечают за комплектование, подготовку и результат команды. Глава государства чётко сказал: в случае отсутствия последнего разговор будет принципиальный», — цитирует функционера «Спортивная панорама».
Министр спорта Беларуси: в хоккее заработок во главе угла, переживаю за сборную