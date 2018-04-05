Глинкин вернулся в состав «Ак Барса» на четвёртый матч серии с «Трактором»

Официальный «твиттер» казанского «Ак Барса» опубликовал состав команды на четвёртый матч серии плей-офф финала Восточной конференции с челябинским «Трактором». В состав вернулся нападающий Антон Глинкин, который заменил Ярослава Косова. Начало матча — в 17:00 мск, общий счёт в серии — 3-0 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.



Гарипов (Шарыченков);

Марков — Яруллин, Клинкхаммер — Ландер — Азеведу;

Батыршин — Лямкин, Зарипов — Ткачёв — Галиев;

Охтамаа — Токранов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов;

Сидоров, Глухов — Свитов — Глинкин.

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